将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が6月1日、東京・将棋会館で行われ、羽生善治九段（55）と糸谷哲郎九段（37）が現在対局中だ。ベスト8最後の一枠をかけた注目の一戦は、振り駒で糸谷九段の先手番に決定。戦型は相雁木の出だしとなった。【映像】羽生九段VS糸谷九段 注目の一戦伊藤匠王座（叡王、23）への挑戦権を争う挑戦者決定トーナメントが進行中。1回戦では、王座24期で名誉王座資格者の羽生九段と、今春行