アイドルグループ、ももいろクローバーZの百田夏菜子（31）が1日までにインスタグラムのストーリーズを更新。感極まった胸中を吐露した。百田は具体的なことは記していないが、「どうしたって胸がいっぱいだ」と投稿した。同じくももクロのメンバー、玉井詩織は5月31日に自身のインスタグラム・ストーリーズを更新し、「国立競技場だったり、あんなグループになりたいなとたくさんの夢を見させていただきました。先輩という先輩が