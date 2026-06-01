「井口裕香写真集」カバーカットが決定！さらにタイトルが「cappuccino」に決定！ 『井口裕香写真集 cappuccino』©集英社／三宮幹史 声優・井口裕香の3rd写真集のカバー表紙が確定し、タイトルが『cappuccino（カプチーノ）』に決定した。発売日は2026年7月11日。『とある魔術の禁書目録』シリーズのインデックス役や、『〈物語〉シリーズ』の阿良々木月火役な