東京午前のドル円は１５９．５０円付近まで円安・ドル高推移。週明けの時間外取引でニューヨーク原油が堅調に推移していることがドル高を後押しした。トランプ米政権の認識によると、イランとの合意は近いようだが何が合意に近づいているのか不透明であることが原油相場を押し上げている。トランプ米大統領はイランとの合意の大部分は核問題に関するものと述べているが、イランの一丁目一番地はレバノンを含んだ停戦