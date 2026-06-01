１日前引けの日経平均株価は前営業日比７０８円７４銭高の６万７０３８円２４銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１４億１１２５万株、売買代金概算は６兆４２６億円。値上がり銘柄数は４１３、対して値下がり銘柄数は１１２９、変わらずは１９銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は主力株中心にリスクオンの地合いとなり、日経平均は一時９００円を超える上昇をみせ前引け時点でフシ目の６万７０００円台に乗せ