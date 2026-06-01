牧之原市の中学校で偽のセキュリティ警告画面が表示され事務用口座からおよそ1000万円をだまし取られた詐欺被害について１日、牧之原市長が全員協議会の場で陳謝しました。（牧之原市・杉本喜久雄市長）「まことに申し訳ございませんでした」これは5月29日、牧之原市立相良中学校で、60代の女性職員がパソコンにエラーメッセージが出て電話の指示通り操作したところ学校の口座から不正に送金されたものです。1日、牧之