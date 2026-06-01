シュナーベルECB理事戦争がすぐに終結したとしても対応する必要がある ECBのシュナーベル理事は、イラン情勢がもたらすインフレへの影響を無視することは不可能だと語った。 米イラン戦争がすぐに終結したとしてもECBは対応する必要がある。インフレ上昇リスクが高まっている、このショックを無視することはできない。