リニア新幹線の静岡工区をめぐり31日開かれたJR東海と大井川流域市町との意見交換会で、対話内容について書面を取り交わす方向で一致しました。31日、静岡市内で開かれた意見交換会には、JR東海の丹羽社長をはじめ大井川流域の8市2町の市長・町長らが出席し、冒頭以外は非公開で行われました。意見交換会では、JR東海と流域8市2町との間で今後、対話内容について書面を取り交わす方向で一致したということです。（JR東海・丹羽社長