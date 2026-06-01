DAZNは、6月12日に開幕する「FIFAワールドカップ2026」の全104試合ライブ配信を記念し、すべてのスポーツコンテンツが視聴できる「DAZN Standard」の月額プラン(通常4,200円/月)を期間限定で半額以下の特別価格1,980円で提供する「応援放題！キャンペーン」を開始した。期間は7月20日まで。新規加入者が対象で、最初の3カ月間が特別価格になる。 FIFAワールドカップ26の全104試合のほか、明治安田Jリ&