俳優の佐藤隆太が、１日までに自身のＳＮＳを更新。懐かしいツーショットが話題になっている。インスタグラムに「ラストのラストまで最高にキュートで、真っ直ぐで、愛おしくて、カッコ良くて、愛に満ち溢（あふ）れた５人でした。」と書き始め、５月３１日に東京ドームでの全国ツアー最終公演をもって約２６年半のグループ活動を終えた「嵐」の公演に参戦した佐藤。５人への熱い思いをつづり、「聡ちゃんと一緒にこの瞬間に立