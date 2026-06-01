女優の上脇結友（３６）が１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、離婚を報告した。「関係者の皆様応援してくださっている皆様」と題し、「私事で大変恐縮ではございますが、先日離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「今後もお互いに子供を第一に考え、親として良い関係を築いていきたいと思います。気持ちを新たに、人として、母として、役者として精進して参ります」とつづり、「今後とも温かく