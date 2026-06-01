歌手の華原朋美（５１）がプライベートショットを披露した。１日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＬＥＧＯランド名古屋に３日間お泊まり＆遊びまくりをしてきましたずっとずっと約束してたのに連れて行けなかったからこの３日間は最高に楽しかったです」と親子で有名テーマパークを訪れたことを報告。「また来週もどこかに遊びに連れて行きたいなと思っちゃうくらい週末を楽しんできました」と息子との親子ショット