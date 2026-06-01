牡蠣のうまみをぎゅっと凝縮したオイスターソース。買ったはいいものの、使い道がいつも炒め物だけ……そんな方も多いのではないでしょうか。実は、炒め物以外にも手軽においしく使えるレシピがたくさんあるんです！今回は、自宅で気軽に作れる「オイスターソース」活用レシピを4つご紹介します。 ▼とろりとしたあんが絶品「青梗菜のオイスターソースあんかけ」 青梗菜にオイスターソースのあんをかけるだけで、お店のような一