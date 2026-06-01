５月３１日、抹茶鮮花餅（花のあんを詰めたパイ）。（銅仁＝新華社記者／許芸潁）【新華社銅仁6月1日】中国貴州省銅仁市江口県で5月31日、抹茶産業の高度化と国際化の推進を目的とした「2026抹茶大会」が開幕した。会場では抹茶ビールや抹茶インスタントラーメン、文化クリエーティブ製品などが展示され、中でも多くの斬新な異業種コラボレーション商品がひときわ目を引いた。地元では抹茶の付加価値を探求し続け、産業の多様な