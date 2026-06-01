台風6号は暴風域を伴い沖縄本島地方に接近しています。交通にも影響が出ています。全日空はきょう、那覇、石垣、宮古空港を発着する104便の欠航を決めました。およそ1万3000人に影響がでるということです。また、日本航空も71便の欠航を決めていて、およそ8000人に影響がでるということです。一方、東海道新幹線はあすの夜からあさってにかけて急遽運転を見合わせたり、運休になったりする可能性があるとしています。