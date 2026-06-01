台風6号は暴風域を伴い沖縄本島地方に接近しています。まもなく台風の暴風域に入るとみられる那覇市から中継です。那覇市にあります琉球放送の玄関前から中継でお伝えします。台風の接近に伴い、きょう午前6時ごろまでに宮古島地方と沖縄本島地方全域に暴風警報が発表されました。那覇市は、まもなく台風の暴風域に入るとみられ、雨・風ともに強さを増しています。沖縄本島地方では雨風が強まっており、本島南部の海岸には大きな波