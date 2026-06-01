きょう、ファミリーマートに初めてセブン銀行のATMが設置されました。キャッシュレスが浸透する中、サービスを強化し利便性を高めたい考えです。きょうお披露目された「ファミマATM」は、ファミリーマートとセブン銀行が今年3月に契約して以降、初めて設置されたセブン銀行のATMです。従来のATMではできなかった行政手続きや、電子マネーへのチャージも可能になります。さらに、キャッシュカードを使わずに、顔認証やスマートフォ