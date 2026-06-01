サンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンのデビュー30周年を記念したペコちゃんとのコラボ企画が、きょう1日から全国の不二家洋菓子店でスタートした。限定マカロンやコラボグッズの販売に加え、ポムポムプリン風カチューシャ姿のペコちゃん人形、店内アナウンス、銀座の特別ラッピング店舗なども登場。ポムポムプリンの世界観に包まれる特別な1ヵ月が始まった。【画像】ポムポムプリンみたいに変身した店頭のペコちゃん今