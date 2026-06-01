声優の木村千咲が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。声優・アイドルの育成事務所「REBOOT」所属を発表した。「【ご報告】」と題し、画像を投稿。画像の中で「このたび、超えbがあり、REBOOTに所属することになりました！」と報告した。「いつも応援してくださる皆さまのおかげで、新しい一歩を踏み出すことができました。本当にありがとうございます」と感謝。「これからも感謝の気持ちを忘れず、たくさんの作品やキャラ