卓越した似顔絵作成能力で犯罪捜査の一端を担う「似顔絵捜査官」の指定式が、6月1日に県警で行われました。県警では匿名化が進む犯罪情勢に的確に対応するため、被疑者などの似顔絵作成能力に優れた警察官を「似顔絵捜査官」として指定、運用しています。2026年度は、県警本部や県内の警察署から4人が新たに指定を受け、船本佳輝刑事部長から1人ひとりに指定書が交付されました。（県警・船本佳輝 刑事部長）「絵を描くことだけで