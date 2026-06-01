俳優の保田泰志さん（51）が5月31日、自身の公式Xにてすい臓がんステージ4の診断を受けていたことを公表しました。 【写真を見る】【 保田泰志（51） 】すい臓がんステージ4を公表「余命宣告」から抗がん剤治療で「腫瘍が縮小及び肝臓への転移が消失し、今年3月に手術」ドラマ『アンチヒーロー』『孤独のグルメ』等出演保田さんは「昨年5月に膵臓癌（すいぞうがん）のステージ4と診断され、余命宣告を受けておりまし