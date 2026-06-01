俳優の賀来賢人と映画監督のデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾作品となる映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』が、6月5日より全国公開される。このたび、本作の舞台となる洋館を巡る特別映像が解禁された。【動画】『ネバーアフターダーク』洋館ツアー映像賀来とボイルは、Netflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』（2024年）で世界的なヒットを生み出したコンビ。本作では賀来が