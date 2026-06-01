国民民主党の玉木雄一郎代表が１日、Ｘを更新。タクシーの運転手にピンチを救ってもらった顚末（てんまつ）をつづった。玉木代表は「朝、ラジオに出るためにタクシーに乗って『ニッポン放送お願いします』と言った」ところ、玉木代表だと気付いたタクシーの運転手が「玉木さん、上念さんと出る文化放送じゃないの？今、ラジオ聞いてたよ」と文化放送の「おはよう寺ちゃん」ではないかと伝えてくれたという。完全に放送