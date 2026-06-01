医療機関の主な収入源である「診療報酬」がきょう改定され、医療費の3割を負担している人は初診料が57円高くなります。診療報酬は、国が原則2年に1回、改定することになっていて、今回は物価高に対応する制度が設けられたほか、職員の賃上げにつなげる内容となっています。外来の初診料は2910円で据え置きますが、新たに「物価対応料」として20円が上乗せ。さらに医療機関で働く職員の賃上げを条件に加算できる「ベースアップ評価