警察官を装い、カンボジアから茨城県の女性に、「マネーロンダリングの疑いがある」などとうその電話をかけ現金およそ110万円をだまし取ったとして千葉県警にかけ子の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳の田川英真容疑者（21）です。田川容疑者は共謀のうえ、去年12月から今年1月の間にカンボジアから、警察官などを装い茨城県小美玉市の女性（63）に「マネーロンダリングの疑いがある。疑いを晴らす