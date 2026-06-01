名古屋市南区で男女2人が死亡したマイクロバスのひき逃げ事件で、逮捕された85歳の運転手に、人をはねた認識があることがわかりました。 【写真を見る】逮捕された85歳運転手に“人をはねた認識” 2人死亡マイクロバスひき逃げ事件で家宅捜索 名古屋・南区 この事件は先月29日、名古屋市南区寺崎町の交差点で酒井照也容疑者が運転するスイミングスクールの送迎バスが、横断歩道を渡っていた男女2人をはねて死亡させたもの