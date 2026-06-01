東日本と北日本を中心に、きょうも晴れて気温が上がっています。35℃以上の猛暑日となるところもある見込みで、熱中症への対策が必要です。東日本と北日本は、朝からよく晴れて気温が上がっていて、午前11時までに茨城県大子で34.1℃、群馬県桐生で33.1℃を観測するなど、全国140地点以上で気温30℃以上の「真夏日」となっています。東京都心は2日連続の「真夏日」です。このあと予想される最高気温は、▼岩手県一関と福島、群馬県