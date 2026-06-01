俳優の小池徹平が５月３１日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演。パパ友でもある杉浦太陽が、長男の小学校受験について「凄い熱量で語っていた」と小池のパパぶりを明かした。小池は長男が今年４月に小学校に入学。次男も年長になったという。杉浦は小池のパパぶりについて「育児に対してむっちゃ熱量が高い」と感心しきり。「一緒に飲んでいても、将来の進路はこう考えているとか、お父さんとしてできることを考えてい