本州で初めてとなる国の特別天然記念物トキの放鳥が5月31日、石川県で行われました。本州の大空へと飛び立ったトキ。石川県羽咋市（はくいし）で放鳥されたのは佐渡トキ保護センターで訓練を受けた8羽です。野生復帰に向けたトキの放鳥は2008年から佐渡市で行われてきました。環境省は今回トキの生息域を広げようと本州最後の生息地だった石川県で初めて実施しました。＜訪れた人＞「きれいだった」Q）どんなところがきれい