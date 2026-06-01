5月31日に投開票された新潟県知事選挙は現職の花角英世さんが新人2人を退け、3期目の当選を果たしました。現職の花角さんは55万4000票余りを獲得し新人2人に大差をつけ3期目の当選を決めました。政党や経済界の支援を受け分厚い組織戦を展開。県政の継続を訴え支持を伸ばしました。次の4年間は攻めの県政に転じ経済成長を通じて「活力ある新潟県」をつくると意気込みを語りました。【3期目の当選花角英世氏】「県民の3期目の信任