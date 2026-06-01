5月30日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、日本の南極観測70周年を記念して、最新情報を盛り込んだ「海上自衛隊 砕氷艦しらせ潜入 2026年特別版」が放送された。番組では、南極の貴重映像を大公開。現地の不思議な現象と、観測隊員たちの楽しみの1つに、芦田愛菜とサンドウィッチマンは衝撃を受けて…。【映像】芦田愛菜「スゴい！こんなにキレイに！」南極の白夜映像に感動公開された1つは、南極の白夜