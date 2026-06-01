NHK連続テレビ小説『風、薫る』第46話では、初めて患者の“死”に直面した看護婦見習い生の動揺が描かれた。 参考：『風、薫る』第47話、バーンズ（エマ・ハワード）がりん（見上愛）らを集めて授業を行う 心臓が弱く、帝都医科大学附属病院に入院している患者・小野田（宮地雅子）の容態が急変。担当医の坂田（金井勇太）は回復の見込みがないと判断し、ゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）に家族への連絡を促す