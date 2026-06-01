１日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。中東情勢の先行き不透明感を背景に、この日の時間外取引での米長期金利や米原油先物の上昇が影響した。 米ニュースサイトのアクシオスは５月３０日、「トランプ米大統領がイランとの戦闘終結の合意案について、高濃縮ウランの処分に関する具体的な記述を入れる修正を求めた」と報道。イランの国営メディアは３１日、「ガリバフ国会議長は自国民の権利が確保されるという