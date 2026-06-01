2026年7月18日から20日の3日間、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで開催されるゲーム音楽ライブイベント『GAME MUSIC JAM - Level 1』に、『ファイナルファンタジーXIV』のオフィシャルバンド・THE PRIMALSが出演することが発表された。あわせて、彼らの最新ライブ映像がYouTubeで公開されている。 今回公開されたのは、2025年9月に開催された日本武道館単独公演『THE PRIMALS Dark Decades Tour BUDOKAN』からの映像