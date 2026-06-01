Panasonic新型ビストロを体験してみた【画像を見る】メイン料理＆スープを同時調理できちゃう！「今日の夕飯何にしよう」と、毎日頭を使ってキッチンに立つのは本当に大変ですよね。最近は物価高の影響もあり、食材をムダなく使い切る工夫も欠かせません 。さらに、いよいよやってくる夏本番。キッチンで火を使うだけで汗だくになる季節、できればコンロは使わず涼しい部屋で一息つきたいのが本音です…。そんな私たちの強い味方、