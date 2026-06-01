山形県の先月１日時点の推計人口が発表され、９８万３０００人余りとなりました。山形市など一部の市で人口の増加がみられたものの、県全体としては人口の減少が続いています。 【写真を見る】山形県の総人口は約98万3000人32の市町村で減少5月1日時点の県内人口発表（山形） 県によりますと、先月１日現在の県の総人口は９８万３６９１人で、前の月と比べて１０７２人減少しました。 生まれた子どもと亡くなった人の数を比