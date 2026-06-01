きのう午後、天童市で軽乗用車と歩行者が衝突する事故がありました。この事故で歩行者の女性がかかとの骨を折る大けがをしました。 警察によりますと、きのう午後１時４４分ごろ、天童市老野森三丁目の道路で、軽乗用車と歩行者が衝突する事故がありました。 軽乗用車が信号のある交差点を右折した際、青信号で横断歩道を渡っていた歩行者に衝突したということです。 この事故で横断歩道を渡っていた宮城県仙台市に住む大学生の