きょうから６月。衣替えの時期となり、最高気温３４度が予想されている山形市では朝から半そでの夏服を着た人の姿が多くみられました。 【写真を見る】衣替えシーズン！夏服姿の学生たちに配ったのは…牛乳と米粉パン!? 6月1日は「世界牛乳の日」（山形） 大塚美咲アナウンサー「きょうから６月ということで、衣替えのタイミングでもあります。駅では、夏服を身にまとった学生が多く見られます」 学生は「ムシムシ