［国際親善試合］日本 １−０ アイスランド／５月31日／国立競技場日本代表は５月31日、北中米ワールドカップ前最後の対外試合となるアイスランド代表に挑み、１−０で勝利した。相手の５バックを崩せずに苦戦したものの、87分に菅原由勢のピンポイントクロスにFW小川航基がヘディングで合わせ、劇的な決勝点を奪ってみせた。試合後、アイスランドのゲームキャプテンを務めたDFステファン・テイトゥル・ソルダルソンに話を訊