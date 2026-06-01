対戦国メディアは、日本代表の“現在地”をどう見たのか。北中米ワールドカップ開幕を目前に控えるなか、本大会初戦で日本と対戦するオランダのサッカーメディア『Voetbal Fritsen』は、５月31日に行なわれた国際親善試合のアイスランド戦を分析。森保ジャパンが１−０で勝利したなか、その内容については厳しい評価も下している。日本代表は国立競技場でアイスランドと対戦。ボールを保持しながらも、なかなか相手の堅守を