【その他の画像・動画等を元記事で観る】 M!LKより、佐野勇斗＆山中柔太朗コンビが『MEN’S NON-NO』（以下、メンズノンノ）に初登場。増刊＜SPECIAL EDITION>表紙のカバーを飾る。 ■「メンバーも、ファンのみんなも笑顔にしたい」 増刊＜SPECIAL EDITION＞カバーを飾るのは、現在大ブレイク中のダンス＆ボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗と山中柔太朗。M!LKとしては本誌初登場、さらに記念