日経225先物は11時30分時点、前日比530円高の6万7000円（+0.79％）前後で推移。寄り付きは6万6250円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万6225円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。ただ、寄り付き直後につけた6万6240円を安値に上へのバイアスが強まり、中盤にかけて6万7000円台に乗せると、6万7240円まで上げ幅を広げる場面もみられた。終盤にかけては6万7000円を挟んでの保ち合いを継続。 イラン情勢を巡る不