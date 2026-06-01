1日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比540円高の6万6960円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万7038.24円に対しては78.24円安。出来高は2万257枚となっている。 TOPIX先物期近は3946ポイントと前日比33.5ポイント安、現物終値比4.58ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 66960+540