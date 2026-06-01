8月9日の平和祈念式典で奉安される「原爆死没者名簿」の筆耕作業が、1日朝から始まりました。 一文字一文字に追悼の思いを込め、 去年8月以降、新たに判明した原爆犠牲者の名前や、亡くなったときの年齢などをつづります。 筆耕は被爆2世の森田 孝子さん78歳が担当していて、ことしで25年目です。 （森田 孝子さん） 「それぞれが自覚して自分の出来る形でつなげていってほしい」 名簿には8月3日まで約3300