任期満了に伴う県知事選挙は5月31日に投開票が行われ、現職の花角英世さんが3期目の当選を果たしました。 ■開票結果 花角英世氏55万4012票 土田竜吾氏23万721票 安中聡氏4万3089票 投票率は47.40%で、4年前を2.24ポイント下回りました。 一夜明け、花角さんが自民党県議団の会合に姿を見せました。 ■花角英世氏 「地域の経済に活力を生み出せるよう、それが若者の流出対策にもなっていく。