5月31日、福山市で路上に停車していた軽自動車にトラックが追突し、軽自動車に乗っていた男性が亡くなりました。事故があったのは、福山市芦田町の県道です。警察によると、31日午後4時ごろ、路上に停車していた軽自動車にトラックが追突。軽自動車に乗っていた河村康廣さん(76)が、意識不明の状態で搬送されましたが、約２時間後に死亡が確認されました。警察は、トラックを運転していた男(64)を、「過失運転致傷」の疑いで現