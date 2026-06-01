６月１日の北海道内は広く晴れて午前中から気温が上昇し、道内８地点で２０２６年で初めての真夏日を観測しています。１日の道内は広く高気圧に覆われて気温が上昇し、津別で３１．８℃、遠軽で３０．３℃などと、すでに８地点で、２０２６年で道内で初となる真夏日を観測しています。札幌でも午前１１時半時点で２８．３℃を観測し、２０２６年で一番の暑さとなっています。（まちの人）「暑いですね。朝だけどまだ。（子どもには