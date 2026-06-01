台風6号は2日にかけて暴風域を伴って強い勢力を維持しながら県内に接近する見込みです。先ほど与論町の一部に避難指示が発表されました。台風6号は沖縄県那覇市の南にあって1時間に約15キロの速さで北に進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル最大瞬間風速は45メートルです。台風は強い勢力を維持しながら2日にかけて暴風域を伴い県内に接近する見込みです。(記者)「龍郷町の手広海岸。雨はそこまでだが風