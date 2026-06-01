22年前、小学6年生の児童が同級生に殺害される事件が起きた小学校で、「いのちを見つめる集会」が開かれました。 佐世保市の大久保小学校で、開かれた集会には児童や保護者など約170人が出席しました。 2004年6月1日、当時小学6年生の女子児童が同級生に殺害された事件から22年が経ちました。 （山口 伸一郎 校長） 「絶対に忘れてはいけない事、それは命は誰にでも一つしかなく、1度失うと二度と戻ってこない