宝島社は、玩具ブランド「宝島社トイズ」から、カプセルトイ2種を、2026年6月に全国のカプセルトイ専用自販機で発売する。「Cher」のミニバッグキーホルダーも同時発売平成に人気を博したストリートファッション誌「CUTiE（キューティ）」を再現した豆本と、2000年代に流行したブランド「Cher（シェル）」のミニバッグキーホルダーが登場。当時雑誌やバッグを愛用していた世代から、"Y2K"カルチャーに関心を持つ若い世代まで楽しめ